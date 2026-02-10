Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?

Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.

Johanna Preißler und Robin Reinsch waren zunächst als Backpacker unterwegs, dann haben die beiden mit der Bergschänke am Katzenstein ihren Traum verwirklicht. Doch nach nicht einmal zwei Jahren als Pächter soll wieder Schluss sein. Die Gründe dafür liegen in Unstimmigkeiten zwischen Pächter und Verpächter, sagt Johanna Preißler.