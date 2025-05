Tschechien plant Atomkraftwerk am Fuße des Erzgebirges

Der tschechische Energieversorger ČEZ will in Tušimice bei Komotau ein SMR-Atomkraftwerk errichten. Scharfe Kritik kommt nun von den Grünen im Erzgebirge – samt Aufruf an die Bürger.

Am Fuße des Erzgebirges könnte ein neues Kernkraftwerk entstehen. So zumindest lauten die Pläne des staatlichen tschechischen Energieversorgers ČEZ. Demnach soll in Tušimice zwischen Komotau (Chomutov) und Kaaden (Kadaň) ein SMR-Atomkraftwerk errichtet werden. Der Ort liegt weniger als 20 Kilometer Luftlinie von der Grenze zu Sachsen...