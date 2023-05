Unbekannte brechen in Eigenheim in Deutschkatharinenberg ein

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag in Deutschkatharinenberg eine Fensterscheibe in einem Eigenheim eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten sie anschließend die Räume. Nach einem ersten Überblick der Bewohner haben die Einbrecher einen Laptop im Wert von rund 500 Euro...