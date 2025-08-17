Voller Erfolg: Liedertour im Erzgebirge lockt 4000 Wanderer an

19 Musiker und Musikgruppen, jede Menge gute Laune, leckeres Essen: Das hat viele Wanderer überzeugt. Die Anzahl der Teilnehmer konnte in diesem Jahr verdoppelt werden.

Im vergangenen Jahr sind es an die 2000 Teilnehmer gewesen, in diesem Jahr konnte die Zahl verdoppelt werden. Die Liedertour am Sonntag sei ein voller Erfolg gewesen, sagt Nicole Fugmann-Müller von der Marienberger Baldauf Villa. Zu verdanken hatte sie die rund 4000 Teilnehmer auch dem Bahnhofsfest anlässlich „25 Jahre Museumsbahnbetrieb...