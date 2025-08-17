Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
De Ranzn traten an der Arthur-Schramm-Hütte auf.
De Ranzn traten an der Arthur-Schramm-Hütte auf. Bild: Eberhard Mädler
Marienberg
Voller Erfolg: Liedertour im Erzgebirge lockt 4000 Wanderer an
Von Frank Helmert
19 Musiker und Musikgruppen, jede Menge gute Laune, leckeres Essen: Das hat viele Wanderer überzeugt. Die Anzahl der Teilnehmer konnte in diesem Jahr verdoppelt werden.

Im vergangenen Jahr sind es an die 2000 Teilnehmer gewesen, in diesem Jahr konnte die Zahl verdoppelt werden. Die Liedertour am Sonntag sei ein voller Erfolg gewesen, sagt Nicole Fugmann-Müller von der Marienberger Baldauf Villa. Zu verdanken hatte sie die rund 4000 Teilnehmer auch dem Bahnhofsfest anlässlich „25 Jahre Museumsbahnbetrieb...
