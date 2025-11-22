Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Zahlreiche Lkw Richtung Staatsgrenze stehen im Stau.
Die Straße offenbarte ein Trümmerfeld. Der Lkw-Fahrer erlitt durch den Crash einen Schock.
Die Straße offenbarte ein Trümmerfeld. Der Lkw-Fahrer erlitt durch den Crash einen Schock.
Marienberg
Vollsperrung: Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge
Von Katrin Kablau und André März
Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 174 fordert aktuell die Rettungskräfte im Erzgebirge. Noch sind die Informationen dazu spärlich. Was bislang bekannt ist.

Auf der B174 hat sich am Vormittag in Großolbersdorf ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. In den Unfall verwickelt waren ein Pkw und ein Lkw, bestätigt das Lagezentrum der Polizei auf Nachfrage von „Freie Presse“. Der Fahrer eines Skoda war in Richtung Heinzebank unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Fahrer des Skoda zirka 200...
