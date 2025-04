Wasserschaden: Geldautomat in Reitzenhain nun schon fast drei Monate defekt

Die Witterung hat laut Erzgebirgssparkasse den Beginn der Reparatur verzögert. Und wie sieht es mit der Wiederinbetriebnahme aus?

Seit Ende Januar ist der Geldautomat der Erzgebirgssparkasse unmittelbar an der Bundesstraße 174 in Reitzenhain defekt. Die Ursache dafür ist ein erheblicher Wasserschaden, erklärt Andreas Schmied, Pressesprecher des Kreditinstitutes. Das Wasser sei über das Dach des sogenannten Cubes, in dem sich der Automat befindet, eingedrungen. Wegen der...