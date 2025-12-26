MENÜ
Einwohner aus Niederschmiedeberg haben auf ihre Art auf den Vandalismus reagiert.
Einwohner aus Niederschmiedeberg haben auf ihre Art auf den Vandalismus reagiert.
Marienberg
Weihnachtsbaum statt Schwibbogen: Niederschmiedeberger reagieren nach Vandalismus
Von Jan Görner
Nach der Zerstörung des Schwibbogens am Ortsteingang zeigen die Niederschmiedeberger eine ungewöhnliche Reaktion. So geht es nun weiter.

Nach einem Akt von Vandalismus haben Einwohner von Niederschmiedeberg reagiert. Dort, wo bislang ein großer Schwibbogen aus Metall gestanden hat, leuchtet jetzt ein geschmückter und beleuchteter Weihnachtsbaum. Der Schwibbogen wurde in der Nacht zum 30. November von Unbekannten demoliert.
