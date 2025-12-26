Weihnachtsbaum statt Schwibbogen: Niederschmiedeberger reagieren nach Vandalismus

Nach der Zerstörung des Schwibbogens am Ortsteingang zeigen die Niederschmiedeberger eine ungewöhnliche Reaktion. So geht es nun weiter.

Nach einem Akt von Vandalismus haben Einwohner von Niederschmiedeberg reagiert. Dort, wo bislang ein großer Schwibbogen aus Metall gestanden hat, leuchtet jetzt ein geschmückter und beleuchteter Weihnachtsbaum. Der Schwibbogen wurde in der Nacht zum 30. November von Unbekannten demoliert.