Weihnachtsbaum und Figurentrio stimmen in Olbernhau auf Adventszeit ein

Es ist wieder soweit: In Olbernhau öffnet am Samstag der Weihnachtsmarkt. Am Montag wurden die Marktfiguren und der Weihnachtsbaum aufgestellt, den 300 Lampen erstrahlen lassen.

