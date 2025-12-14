Weihnachtszauber in Marienberg: Hunderte Gäste erleben Advent in den Höfen

Zwischen Lichterglanz und Wichtelzauber: Die „Offenen Höfe im Advent“ haben am Samstag in Marienberg wieder Hunderte Gäste angelockt. Manch einer feierte seine Premiere.

Sie sind längst zu einer schönen Tradition geworden: die „Offenen Höfe im Advent“ in Marienberg. Bei der Premiere im Dezember 2016 waren es acht Gastgeber. Mittlerweile hat sich deren Anzahl fast verdoppelt. Am Samstag haben Gewerbetreibende, Vereine, Hauseigentümer und Familien auf insgesamt 15 Höfe eingeladen. Neu zu entdecken gab es...