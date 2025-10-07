Wende-Erfahrungen: Erzgebirgerin ist im Fernsehen zu sehen

Marienberg
Kerstin Drechsel aus Olbernhau ist Teil der Dokumentation „Im Osten was Neues – 35 Jahre deutsche Einheit“. Thema der Doku: das wachsende Selbstbewusstsein im Osten.
Erst von wenigen Tagen hat Kerstin Drechsel aus Olbernhau für ihr ehrenamtliches Engagement die Annenmedaille des Freistaates Sachsen erhalten, nun ist sie im Fernsehen zu sehen; und zwar als Teil der Dokumentation „Im Osten was Neues – 35 Jahre deutsche Einheit“.
