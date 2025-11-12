Wenn der Hammer fällt: Wie ein Buckelbergwerk aus dem Erzgebirge im Harz helfen soll

Bei einer Versteigerung in Quedlinburg sollen am Samstag 1280 Objekte den Besitzer wechseln. Neben Raritäten aus dem Erzgebirge gehört dazu auch die Armbanduhr von Deutschlands letzter Kaiserin.

„Zum Ersten … zum Zweiten … und zum Dritten!" – diese Worte wird Henry Thurisch am Samstag unzählige Male wiederholen. Eigentlich ist er Inhaber des Kunst- und Auktionshauses Quedlinburg im Landkreis Harz. Doch an diesem Tag schlüpft er in eine andere Rolle: die des Auktionators. Zwischen 10 und schätzungsweise 19.30 Uhr sollen...