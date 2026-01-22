MENÜ
Am 7. Februar können in Pobershau die Wanderschuhe geschnürt werden. Bild: Symbolfoto: Christin Klose/dpa
Marienberg
Winterwanderung durchs Erzgebirge mit musikalischer Überraschung
Redakteur
Von Holk Dohle
Karl Kraus führt eine Wanderung von der Böttcherfabrik in Pobershau zur Gaststätte „Rätzens Brettmühle“. Was die Teilnehmer erwartet.

Für eine Winterwanderung unter Leitung von Karl Kraus am Sonnabend, dem 7. Februar, in Pobershau können sich Interessierte ab sofort anmelden. Treffpunkt zur Tour ist um 14 Uhr am Parkplatz der Böttcherfabrik, Ratsseite-Dorfstraße 112. Ziel ist die Gaststätte „Rätzens Brettmühle“. In dem Gebirgsbauernhof bietet Ralph Böttrich, „dr...
