  • „Wir sind der Einäugige unter den Blinden“ – Marienberger Schulleiterin hinterfragt Bildungsmonitor

Norma Grube ist Leiterin der Heinrich-von-Trebra-Oberschule in Marienberg. Etwa 490 Schülerinnen und Schüler besuchen die Einrichtung.
Norma Grube ist Leiterin der Heinrich-von-Trebra-Oberschule in Marienberg. Etwa 490 Schülerinnen und Schüler besuchen die Einrichtung. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
„Wir sind der Einäugige unter den Blinden“ – Marienberger Schulleiterin hinterfragt Bildungsmonitor
Redakteur
Von Thomas Wittig
Norma Grube kritisiert veraltete Lehrpläne. In Zeiten von KI hält sie etwa Geschichtszahlen auswendig lernen für überflüssig. Ihr Fokus liegt auf lebensnaher Bildung. Was sie alles ändern würde.

Jedes Jahr sorgt der Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft für Schlagzeilen: Wer hat das beste Schulsystem? Welches Bundesland liegt hinten? Sachsen führt zwar erneut das Ranking an – doch Grund zum Jubeln sieht Norma Grube, Leiterin der Trebra-Oberschule Marienberg, nicht. „Mit 65,4 von 100 Punkten ist Schulterklopfen...
