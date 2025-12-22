MENÜ
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Marienberg
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Redakteur
Von Thomas Wittig
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?

Thomas ist am Ziel seiner Träume: „Wir sind ein Paar“, sagt der Pfaffrodaer mit Michaela an der Seite beim Finale der 21. Staffel von „Bauer sucht Frau“ und strahlt. Wenn es weiter so gut läuft, könnte sich Michaela einen Umzug ins Erzgebirge vorstellen. „Dann kommen die Katzen mit, die Pferde kommen mit und ich bräuchte einen Job in...
