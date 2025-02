Zeugin vor Marienberger Gericht über Angeklagten: „Jeder bei uns auf Arbeit hatte Angst vor ihm“

Ein Mann muss sich wegen zahlreicher Delikte vor dem Marienberger Amtsgericht verantworten. Eine zentrale Rolle bei der Urteilsfindung spielt die Einschätzung eines Gutachters.

Waffenbesitz, Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung – es ist eine lange Liste an Delikten, für die sich ein Erzgebirger vor dem Marienberger Amtsgericht verantworten muss. In der jüngsten Sitzung des Verfahrens gegen den Mann schilderten Zeugen am Dienstag weitere erschreckende Details.