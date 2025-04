Rallye Erzgebirge 2025 - Alle News, Zeiten und Strecken im Überblick

Alle Zeiten und Termine auf einen Blick

Der Startschuss fällt am Freitagabend, dem 28. März 2025, mit den ersten spannenden Wertungsprüfungen. Am Samstag, 29. März, folgt ein vollgepackter Rallye-Tag mit weiteren Highlights und anspruchsvollen Streckenabschnitten. Insgesamt stehen 12 Wertungsprüfungen mit einer Gesamtlänge von 162,8 Kilometern auf Asphalt auf dem Programm.

Die Strecke: Asphalt, Adrenalin und Atmosphäre

Die Strecke der Rallye Erzgebirge 2025 führt durch malerische, aber technisch herausfordernde Regionen rund um Stollberg, Gelenau, Gablenz, Wiesa, Mildenau, Wildbach und Oberdorf. Besonders beliebt bei Fans ist der Rundkurs Gablenz, der am Freitagabend unter Flutlicht gefahren wird - eine einmalige Atmosphäre ist garantiert. Auch die Prüfung "Wildbach" am Samstag gilt als fahrerisch anspruchsvoll und bietet beste Zuschauerbedingungen.

News, Ergebnisse und Wismut-Legenden

Neben der aktuellen DRM-Wertung und spannenden Rallye-News bietet die Jubiläumsausgabe 2025 ein besonderes Extra: die "Rallye Erzgebirge Legends". In dieser Sonderwertung gehen historische Rallye-Fahrzeuge an den Start - eine Hommage an die langjährige Tradition der ehemaligen Wismut-Rallye in der DDR-Zeit.