Stollberg 5 min.

„Versalat noch eins“: Streetfood-Gastronomen eröffnen neuen veganen Laden im Stollberger Zentrum

Süßkartoffelnudeln in Spiralform mit Kokos-Curry-Sauce: Essen wie dieses gibt es in Stollberg bisher nicht. Daniel Meier und Sarah Kouril wollen das ändern – mit ihrem Apéritif-Laden in der Herrenstraße. Doch: Kommt Veganes in der Erzgebirgsstadt an?