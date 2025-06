350 Teilnehmer bei Demo gegen Asylmissbrauch im Erzgebirge

Nach Prügelattacke in Johanngeorgenstadt: Kommunalpolitiker der „Freien Sachsen“ und der AfD fordern in Johanngeorgenstadt die Abschiebung straffälliger Migranten.

Nach Polizeiangaben 350 Menschen haben am Freitagabend an einer Protestaktion unter dem Motto „Remigration jetzt – damit unsere Heimat wieder sicherer wird“ in Johanngeorgenstadt teilgenommen. Auf dem Parkplatz am Rathaus sprachen Kommunalpolitiker der „Freien Sachsen“ und der AfD. Sie forderten die Abschiebung straffälliger...