MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Auseinandersetzung eines Mannes mit einer Gruppe Jugendlicher beschäftigt die Polizei in Schwarzenberg.
Eine Auseinandersetzung eines Mannes mit einer Gruppe Jugendlicher beschäftigt die Polizei in Schwarzenberg. Bild: Symbolfoto: M. Murat/dpa
Eine Auseinandersetzung eines Mannes mit einer Gruppe Jugendlicher beschäftigt die Polizei in Schwarzenberg.
Eine Auseinandersetzung eines Mannes mit einer Gruppe Jugendlicher beschäftigt die Polizei in Schwarzenberg. Bild: Symbolfoto: M. Murat/dpa
Schwarzenberg
39-Jähriger im Erzgebirge von Jugendgruppe attackiert: Pöbelei, Schläge, Tritte, Schreckschusswaffe
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann in Schwarzenberg wurde nach einem Streit mit Jugendlichen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Tatgeschehen und Tatumständen aufgenommen. Was passierte an der Erzstraße?

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher musste ein 39-jähriger Mann am Sonntag in Schwarzenberg im Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag in einer Pressemeldung mitteilte, sei der Mann gegen 15 Uhr von Jugendlichen bepöbelt worden, als er an seinem an der Erzstraße geparkten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
1 min.
Erzgebirge: Mann demoliert zehn Autos – 15.000 Euro Schaden
Die Polizei griff vor Ort ein.
Scheinbar wahllos hat ein Mann in Schwarzenberg auf Autos eingeschlagen. Der Schaden ist enorm. Zudem verletzte er auch noch einen Autobesitzer.
Holk Dohle
07.02.2026
5 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 36 Bilder
Hans Oliver Naumann und Annika Pfaff’s letzte große Party zu zweit
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautete das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzerten und funkelten die Outfits.
unserer Redaktion
20.01.2026
1 min.
Crash im Erzgebirge: Renault kollidiert mit Toyota – ein Verletzter
Der Unfall hat sich am Montagabend in Schwarzenberg ereignet.
Ein Unfall in Schwarzenberg endete mit einem Sachschaden von 8000 Euro. Doch wie kam es zur Kollision an der Einmündung Am Silbergang zur Erzstraße?
Holk Dohle
16:49 Uhr
6 min.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl verärgert Trump
Bad Bunny setzte eine politische Botschaft.
"Spaß und Tanz" hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Pausenauftritt beim großen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte den US-Präsidenten.
Johanna Hänsel, Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
16:47 Uhr
3 min.
McLaren-Boss: Keine Ungleichbehandlung der Piloten zurück
Der eine will Weltmeister werden, der andere ist es schon: Oscar Piastri (l) und Lando Norris. (Archivbild)
Die Papaya-Regeln bestimmen die Vorfahrt bei McLaren. Werden sie eher zugunsten von Weltmeister Lando Norris und gegen Oscar Piastri ausgelegt?
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
Mehr Artikel