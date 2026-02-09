39-Jähriger im Erzgebirge von Jugendgruppe attackiert: Pöbelei, Schläge, Tritte, Schreckschusswaffe

Schwarzenberg
Ein Mann in Schwarzenberg wurde nach einem Streit mit Jugendlichen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Tatgeschehen und Tatumständen aufgenommen. Was passierte an der Erzstraße?
Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher musste ein 39-jähriger Mann am Sonntag in Schwarzenberg im Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag in einer Pressemeldung mitteilte, sei der Mann gegen 15 Uhr von Jugendlichen bepöbelt worden, als er an seinem an der Erzstraße geparkten...
