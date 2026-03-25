„Alle Infos per App“: Schwarzenberger Softwareentwickler krempeln Kita-Alltag um

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Stefanie Plügge im Gespräch mit Kita-Leiterin Heidi Schuffenhauer aus Marienberg, wo die App seit 2021 genutzt und getestet wird.
Stefanie Plügge im Gespräch mit Kita-Leiterin Heidi Schuffenhauer aus Marienberg, wo die App seit 2021 genutzt und getestet wird. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Die Hände frei haben für ihre Kinder – das soll den Erzieherinnen und Erziehern die Kita-App easychild ermöglichen, die in Schwarzenberg entwickelt wurde.
Die Hände frei haben für ihre Kinder – das soll den Erzieherinnen und Erziehern die Kita-App easychild ermöglichen, die in Schwarzenberg entwickelt wurde. Foto: epd
Gabriele Anders und Matthias Hoffmann beraten Softwareentwickler Micha Lehmann (v. l.) bei der App-Weiterentwicklung mit dem Blick der Praktiker. Denn beide leiten eine Kita, allerdings ganz unterschiedlicher Größe. (v. l.)
Gabriele Anders und Matthias Hoffmann beraten Softwareentwickler Micha Lehmann (v. l.) bei der App-Weiterentwicklung mit dem Blick der Praktiker. Denn beide leiten eine Kita, allerdings ganz unterschiedlicher Größe. (v. l.) Foto: Beate Kindt-Matuschek
Stefanie Plügge im Gespräch mit Kita-Leiterin Heidi Schuffenhauer aus Marienberg, wo die App seit 2021 genutzt und getestet wird.
Stefanie Plügge im Gespräch mit Kita-Leiterin Heidi Schuffenhauer aus Marienberg, wo die App seit 2021 genutzt und getestet wird. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Die Hände frei haben für ihre Kinder – das soll den Erzieherinnen und Erziehern die Kita-App easychild ermöglichen, die in Schwarzenberg entwickelt wurde.
Die Hände frei haben für ihre Kinder – das soll den Erzieherinnen und Erziehern die Kita-App easychild ermöglichen, die in Schwarzenberg entwickelt wurde. Foto: epd
Gabriele Anders und Matthias Hoffmann beraten Softwareentwickler Micha Lehmann (v. l.) bei der App-Weiterentwicklung mit dem Blick der Praktiker. Denn beide leiten eine Kita, allerdings ganz unterschiedlicher Größe. (v. l.)
Gabriele Anders und Matthias Hoffmann beraten Softwareentwickler Micha Lehmann (v. l.) bei der App-Weiterentwicklung mit dem Blick der Praktiker. Denn beide leiten eine Kita, allerdings ganz unterschiedlicher Größe. (v. l.) Foto: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
„Alle Infos per App“: Schwarzenberger Softwareentwickler krempeln Kita-Alltag um
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
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Die App easychild hält momentan Einzug in etliche Kindereinrichtungen deutschlandweit. Entwickelt wurde sie in Schwarzenberg. Doch wie kann eine digitale App in einer Kita helfen?

Wenn Sarah Lux ihren kleinen Sohn, der die Awo-Kita „Sonnenschein“ besucht, für einen Tag entschuldigen muss, weil er Bauchschmerzen hat, dann zückt die 31-jährige Schwarzenbergerin einfach ihr Handy und öffnet die App easychild. Mit einem Klick und vielleicht einer ergänzenden Nachricht, weshalb der Junge nicht zum Spielen kommt, ist das...
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