„Alle Infos per App“: Schwarzenberger Softwareentwickler krempeln Kita-Alltag um

Die App easychild hält momentan Einzug in etliche Kindereinrichtungen deutschlandweit. Entwickelt wurde sie in Schwarzenberg. Doch wie kann eine digitale App in einer Kita helfen?

Wenn Sarah Lux ihren kleinen Sohn, der die Awo-Kita „Sonnenschein“ besucht, für einen Tag entschuldigen muss, weil er Bauchschmerzen hat, dann zückt die 31-jährige Schwarzenbergerin einfach ihr Handy und öffnet die App easychild. Mit einem Klick und vielleicht einer ergänzenden Nachricht, weshalb der Junge nicht zum Spielen kommt, ist das...