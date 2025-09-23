Angebranntes Essen ruft erneut Retter in Schwarzenberg auf den Plan: Warum die Anzahl der Einsätze steigt

Ob aufsteigender Wasserdampf oder Rauchschwaden aufgrund angebrannter Rouladen: Die Anzahl der Feuerwehreinsätze durch auslösende Rauchmelder steigt in Schwarzenberg.

Am Dienstag gegen 11 Uhr rückten mehrere Feuerwehren zu einem Einsatz an der Heinrich-Heine-Straße in Schwarzenberg aus. Eine Mieterin hatte das Signal eines Rauchmelders in einem Mehrfamilienhaus gehört und folgerichtig den Notruf gewählt. Alarmiert wurden die Feuerwehren Schwarzenberg Hauptwache, Heide, Neuwelt und Sachsenfeld.