Angriff bei Jugendderby zwischen Erzgebirge Aue und Zwickau: Polizei setzt bei Ermittlungen auf „Super-Recognizer“

Nach den Ausschreitungen bei einem Junioren-Spiel am Wochenende in Beierfeld wertet die Polizei umfangreiches Videomaterial aus. Dabei kommen auch Spezialisten der Kripo zum Einsatz. Was bisher zu den Tätern bekannt ist.

Nach der Randale bei der Landesligapartie der B-Junioren zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem FSV Zwickau am Pfingstsamstag in Beierfeld mit mehreren Verletzten dauern die Strafverfolgungsmaßnahmen der Polizei weiter an. Ermittelt werde wegen Landfriedensbruchs, erklärt ein Sprecher. Dabei werte man auch eine Reihe von Videos aus, die zu dem...