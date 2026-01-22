MENÜ
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.

Es ist eine Rückkehr in ihre erzgebirgische Heimat, die viele bejubeln. Vor allem Frauen. Denn mit Dr. Sandy Zorn kehrt eine gebürtige Erzgebirgerin in die Region zurück, die nach Ausbildung, Studium und Promotion nun die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh in Schwarzenberg übernimmt.
