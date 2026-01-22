Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück

Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.

Es ist eine Rückkehr in ihre erzgebirgische Heimat, die viele bejubeln. Vor allem Frauen. Denn mit Dr. Sandy Zorn kehrt eine gebürtige Erzgebirgerin in die Region zurück, die nach Ausbildung, Studium und Promotion nun die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh in Schwarzenberg übernimmt.