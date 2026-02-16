Bauernhaus im Erzgebirge steht in Flammen: Bewohnerin rettet sich über Leiter – Stadt plant Spendenkonto

70 Feuerwehrleute kämpfen seit der Nacht in Waschleithe gegen ein verheerendes Feuer. Ausgebrochen war es im Keller. Die Stadt plant für die Betroffenen ein Spendenkonto. Was bislang bekannt ist.

Bei einem verheerenden Brand im Ortsteil Waschleithe der Stadt Grünhain-Beierfeld ist in der Nacht zum Montag ein Bauernhaus – mit Baujahr 1701 das älteste Haus von Waschleithe – zerstört worden. Es laufen Restlöscharbeiten, die sich noch über Stunden hinziehen würden. Das hat der diensthabende Kreisbrandmeister Wolfgang Stephan am... Bei einem verheerenden Brand im Ortsteil Waschleithe der Stadt Grünhain-Beierfeld ist in der Nacht zum Montag ein Bauernhaus – mit Baujahr 1701 das älteste Haus von Waschleithe – zerstört worden. Es laufen Restlöscharbeiten, die sich noch über Stunden hinziehen würden. Das hat der diensthabende Kreisbrandmeister Wolfgang Stephan am...