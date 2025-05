Bekommt diese Stadt im Erzgebirge eine Seilbahn, einen Campus oder einen Wald-Campingplatz?

Studierende haben 15 Zukunftsideen für Johanngeorgenstadt entworfen. Die Bürger sind jetzt eingeladen gewesen, die zu bewerten. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer schaute vorbei - und deutet finanzielle Hilfe bei der Umsetzung eines Vorhabens an.

Wer soll das bezahlen? Die Frage war dieser Tage in Johanngeorgenstadt mehrfach zu hören. Und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte da so einen Verdacht. „Man hat mich eingeladen, weil ich bezahlen soll“, mutmaßte der Landesvater. Das sei aber in Ordnung.