Bereits mehrere tausend Euro Schaden: Erzgebirgerin fahren immer wieder Laster in ihren Zaun

Immer wieder fahren Laster die Grundstücksbegrenzung von Maritta Blechschmidt kaputt. Diesmal geht der Schaden in die Tausende Euro. Für die Seniorin ist das ein Schock.

Es passiert immer wieder, doch so schlimm wie in dieser Woche war es noch nie. Seit Jahren wird der Zaun von Maritta Blechschmidt an der Lößnitzer Straße in Grünhain regelmäßig beschädigt. Doch von den Verursachern, vermutlich Lasterfahrern, fehlt jedes Mal jede Spur.