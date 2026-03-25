Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe

Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?

Sie sammeln Preise, wie andere Gasthäuser Autogrammkarten von Promis, die bei ihnen zu Gast waren. Solche sammeln die Schmidts übrigens auch. Aber die Preise, die ihnen die Hotelbewertungen von zufriedenen Gästen einbringen, haben für das Team einen ganz anderen Stellenwert. Mittlerweile ist der komplette Treppenaufgang zur Gaststätte damit... Sie sammeln Preise, wie andere Gasthäuser Autogrammkarten von Promis, die bei ihnen zu Gast waren. Solche sammeln die Schmidts übrigens auch. Aber die Preise, die ihnen die Hotelbewertungen von zufriedenen Gästen einbringen, haben für das Team einen ganz anderen Stellenwert. Mittlerweile ist der komplette Treppenaufgang zur Gaststätte damit...