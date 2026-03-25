Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe

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Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert. Foto: Carsten Wagner
Das sind nur die aktuellen Auszeichnungen, auf die das Team der Köhlerhütte verweisen kann.
Das sind nur die aktuellen Auszeichnungen, auf die das Team der Köhlerhütte verweisen kann. Foto: Carsten Wagner
Küchenchef Andreas Bethke (r.) mit Kochlehrling Finn Berndt bei den Vorbereitungen fürs Mittagsgeschäft. Da werden Köhlerhüttensteaks geschnitten.
Küchenchef Andreas Bethke (r.) mit Kochlehrling Finn Berndt bei den Vorbereitungen fürs Mittagsgeschäft. Da werden Köhlerhüttensteaks geschnitten. Foto: Carsten Wagner
Kilian Seidenschwarz ist ebenfalls Kochlehrling, und hat diese Entscheidung nicht bereut. Er fühlt sich im Team wohl, wie er sagt.
Kilian Seidenschwarz ist ebenfalls Kochlehrling, und hat diese Entscheidung nicht bereut. Er fühlt sich im Team wohl, wie er sagt. Foto: Carsten Wagner
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert. Foto: Carsten Wagner
Das sind nur die aktuellen Auszeichnungen, auf die das Team der Köhlerhütte verweisen kann.
Das sind nur die aktuellen Auszeichnungen, auf die das Team der Köhlerhütte verweisen kann. Foto: Carsten Wagner
Küchenchef Andreas Bethke (r.) mit Kochlehrling Finn Berndt bei den Vorbereitungen fürs Mittagsgeschäft. Da werden Köhlerhüttensteaks geschnitten.
Küchenchef Andreas Bethke (r.) mit Kochlehrling Finn Berndt bei den Vorbereitungen fürs Mittagsgeschäft. Da werden Köhlerhüttensteaks geschnitten. Foto: Carsten Wagner
Kilian Seidenschwarz ist ebenfalls Kochlehrling, und hat diese Entscheidung nicht bereut. Er fühlt sich im Team wohl, wie er sagt.
Kilian Seidenschwarz ist ebenfalls Kochlehrling, und hat diese Entscheidung nicht bereut. Er fühlt sich im Team wohl, wie er sagt. Foto: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
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Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?

Sie sammeln Preise, wie andere Gasthäuser Autogrammkarten von Promis, die bei ihnen zu Gast waren. Solche sammeln die Schmidts übrigens auch. Aber die Preise, die ihnen die Hotelbewertungen von zufriedenen Gästen einbringen, haben für das Team einen ganz anderen Stellenwert. Mittlerweile ist der komplette Treppenaufgang zur Gaststätte damit...
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