Blitz trifft Umspannwerk im Erzgebirge - Zahlreiche Haushalte ohne Strom - Weiterer Vorfall gegen Mitternacht

Am Mittwochabend ist es in Schwarzenberg und Umgebung zu kurzzeitigen Stromausfällen gekommen. Grund dafür war ein Trafo-Brand. Ein weiterer fiel kurz darauf aus. Das ist bisher bekannt.

Nach einem Blitzschlag im Umspannwerk Sachsenfeld in Schwarzenberg hat am Mittwochabend ein Transformator in Brand gestanden. Das sorgte für einen Stromausfall in zahlreichen Haushalten in Schwarzenberg und Umgebung. Wenig später kam es zu einem erneuten Vorfall. Mitnetz-Pressesprecher Hagen Ruhmer bestätigt, dass kurz nach 23 Uhr wiederum...