Der Krampf mit Krampfadern – Kliniken Erlabrunn bieten ab sofort spezielle Sprechstunde an

Mit einem neuen Angebot warten jetzt die Kliniken Erlabrunn auf. Krampfadern sind nicht nur ein optisches Problem.

Die Kliniken Erlabrunn bieten jetzt eine spezielle Varizensprechstunde an. Dr.-medic Ovidiu Andrei wird fortan immer mittwochs, jeweils 9 bis 15 Uhr, im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Erlabrunn eine solche chirurgische Sprechstunde durchführen. Das teilt die Sprecherin der Kliniken mit. „Dr. Andrei ist erfahrener Allgemeinchirurg und 1.... Die Kliniken Erlabrunn bieten jetzt eine spezielle Varizensprechstunde an. Dr.-medic Ovidiu Andrei wird fortan immer mittwochs, jeweils 9 bis 15 Uhr, im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Erlabrunn eine solche chirurgische Sprechstunde durchführen. Das teilt die Sprecherin der Kliniken mit. „Dr. Andrei ist erfahrener Allgemeinchirurg und 1....