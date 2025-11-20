Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz

Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.

Die meisten Gäste stutzen kurz, gehen ganz nahe ran und schmunzeln dann. Denn die neue Pyramide vorm Landhotel Köhlerhütte in Waschleithe ist wohl die originellste ihrer Art im Erzgebirge.