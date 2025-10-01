Diese jungen Leute wollen und werden künftig in Schwarzenberg mitreden

Das Kinder- und Jugendparlament von Schwarzenberg ist neu gewählt und startet damit in eine zweite Auflage. Jetzt wurden die Rollen verteilt.

Es ist das zweite Gremium dieser Art, das künftig mitreden will, wenn es um die Belange und Sorgen junger Menschen in der Stadt Schwarzenberg geht. In dieser Woche haben sich die im August gewählten neuen Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments (KJP) der Stadt getroffen, um sich eine Struktur zu geben, die Rollen zu verteilen.