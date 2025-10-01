Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tanja-Sophie Heyde, Franz Brade, Lina Wagner und Annie Lehm (v. l.) bilden den neuen KJP-Vorstand.
Tanja-Sophie Heyde, Franz Brade, Lina Wagner und Annie Lehm (v. l.) bilden den neuen KJP-Vorstand. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Tanja-Sophie Heyde, Franz Brade, Lina Wagner und Annie Lehm (v. l.) bilden den neuen KJP-Vorstand.
Tanja-Sophie Heyde, Franz Brade, Lina Wagner und Annie Lehm (v. l.) bilden den neuen KJP-Vorstand. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Diese jungen Leute wollen und werden künftig in Schwarzenberg mitreden
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Kinder- und Jugendparlament von Schwarzenberg ist neu gewählt und startet damit in eine zweite Auflage. Jetzt wurden die Rollen verteilt.

Es ist das zweite Gremium dieser Art, das künftig mitreden will, wenn es um die Belange und Sorgen junger Menschen in der Stadt Schwarzenberg geht. In dieser Woche haben sich die im August gewählten neuen Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments (KJP) der Stadt getroffen, um sich eine Struktur zu geben, die Rollen zu verteilen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
2 min.
In Schwarzenberg wird schon wieder gewählt: Neue Jugendvertretung gesucht
Es bleiben nur noch wenige Stunden, um sein Wahlrecht wahrzunehmen.
In der Stadt wird derzeit ein neues Kinder- und Jugendparlament (KJP) gewählt. Die Frist für die Stimmabgabe läuft sehr bald schon ab.
Beate Kindt-Matuschek
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
27.08.2025
2 min.
Es geht neu los im Kinder- und Jugendparlament von Schwarzenberg
Das sind die neuen Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments in Schwarzenberg.
Die neuen Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments von Schwarzenberg stehen fest. Doch beim Treffen wurden noch keine Funktionen vergeben.
Beate Kindt-Matuschek
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
Mehr Artikel