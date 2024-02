Ein Bericht über die „Karawane der Menschlichkeit“ in Grünstädtel

Warum zwei Reisejournalisten ihre geplante Arbeit beiseite legen und einen Hilfsverein gründen. Ein Vortrag in der St.-Annen-Kirche klärt auf.

Die beiden Reisejournalisten Bruno Maul und Pascal Violo laden für den 5. Februar, 19.30 Uhr, zu einer Veranstaltung in die Sankt-Annen-Kirche in Grünstädtel ein, um über die „Karawane der Menschlichkeit“ zu berichten. Pascal Violo plante in Kanada Eisbären zu fotografieren, da erschütterten ihn die Bilder des brennenden...