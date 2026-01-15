MENÜ
Ortsvorsteher Thomas Welter (l.) und Bürgermeister Lars Dsaak haben Miriam Wagner mit dem „Kristall des Erzgebirges“ geehrt.
Ortsvorsteher Thomas Welter (l.) und Bürgermeister Lars Dsaak haben Miriam Wagner mit dem „Kristall des Erzgebirges“ geehrt. Bild: L. Welter
Schwarzenberg
Ein Neujahrsempfang im Erzgebirge, bei dem Menschen im Ehrenamt im Rampenlicht stehen
Von Beate Kindt-Matuschek
Keineswegs jede Kommune lädt zu einem Neujahrsempfang. Viele haben das Treffen zum Jahresauftakt gestrichen. Ganz anders im Erzgebirgsdorf Rittersgrün. Dort wächst der Zuspruch aus gutem Grund.

„Mit 200 Gästen sind wir mittlerweile echt an der Kapazitätsgrenze angelangt“, sagt Thomas Welter. Er ist Ortsvorsteher von Rittersgrün und war vor wenigen Tagen Gastgeber für den Neujahrsempfang im Ort. Doch in Rittersgrün werden weder Politikvertreter noch Firmenchefs eingeladen, sondern hier wird vornehmlich den ehrenamtlich tätigen...
Mehr Artikel