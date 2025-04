Einbruch in Schwarzenberg: Wegen 50 Euro Beute und Tausende Euro Sachschaden angerichtet

Offenbar auf der Suche nach Bargeld haben Unbekannte die automatische Eingangstür eines Baumarkts in Schwarzenberg aufgehebelt und erheblichen Schaden verursacht.

Bislang unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des 26. April die große, automatische Glasschiebetür eines Baumarkts in der Neustadt von Schwarzenberg aufgehebelt, um in den kleinen, separaten Gemüsemarkt vor dem eigentlichen Einkaufsmarkt zu gelangen. Dort entwendeten sie aus der Kasse, die darin befindlichen 50 Euro. Das teilt...