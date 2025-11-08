Einladung zum Pogrom-Gedenken in Schwarzenberg

Schwarzenberg
Ortsgruppen der Grünen und die Kirchgemeinde St. Georgen organisieren eine Mahnwache in der Schwarzenberger Altstadt. Das Gedenken findet am Glockenturm statt.
Zwischen dem 7. und 13. November 1938 fielen in Deutschland bis zu 2000 jüdische Menschen der nationalsozialistischen Gewalt zum Opfer. Synagogen, Geschäfte, private Wohnungen von Juden und Friedhöfe im ganzen Land wurden gestürmt und zerstört. Am 10. November folgten dann erste Deportationen in die Konzentrationslager. Auch in diesem Jahr...
