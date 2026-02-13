Erzgebirge: Nach Gewaltvorfällen in Schwarzenberg – so will der OB die Sicherheit erhöhen

Schwarzenberg
Mehrere Gewaltdelikte haben zuletzt für Unruhe in der Stadt gesorgt. Nun hat sich Oberbürgermeister Ruben Gehart erneut zu Wort gemeldet – mit konkreten Maßnahmen.
Nach mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen in Schwarzenberg hat sich am Freitag noch einmal Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU) zu Wort gemeldet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 13.02.2026 | 18:15 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG