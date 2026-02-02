Erzgebirge: Schneeballschlacht eskaliert – Zwei Männer im Krankenhaus

Eine nächtliche Schneeballschlacht in Schwarzenberg führte zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die Täter sind noch nicht gefasst.

In der Nacht zu Sonntag ist in Schwarzenberg offenbar eine Schneeballschlacht eskaliert. Wie die Polizei berichtete, sind zwei 20-jährige Männer gegen 3 Uhr an der Straße Am Brückenberg von einem Unbekannten mit einem Schneeball beworfen worden. Daraufhin kam es zu gegenseitigen Schneeballwürfen. Dann stiegen zwei Begleiter des Unbekannten...