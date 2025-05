Bett für eine Nacht gesucht: Erzgebirger beweisen großes Herz für Maffay-Anhängerin aus der Hauptstadt

Barbara Beuth aus Berlin ist für einen Moment fassungslos, als sie erfährt, wie viele Erzgebirger ihr spontan helfen und eine Bleibe anbieten wollen. Jetzt hat sie ein „neues Problem“, wie sie sagt.

Es ist kurz nach 7 Uhr morgens, da geht die erste SMS ein und mit ihr das erste Angebot eines Schwarzenbergers, der gerade Zeitung gelesen hatte und für Maffay-Fan Barbara Beuth aus Berlin „zur Not die Couch in seinem Büro“ freiräumen würde. Danach klingelt das Telefon mehrfach an diesem Donnerstag. Zahlreiche Erzgebirger melden sich mit...