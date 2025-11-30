Erzgebirgische Elfe häkelt rot-weiße Zuckerstange

Halb Pöhla kam am 1. Advent zum „Ahschiem“ zusammen. Eine Premiere feierte die 20-jährige Lara als Elfe. Ihre anfängliche Aufregung verflog rasch.

Unter dem Motto „Ahschiem“ ist am 1. Advent halb Pöhla am ehemaligen Rathaus zusammengekommen. Beim Programm der Pöhlbachzwerge drängten sich die Gäste eng vor der Bühne. Auch die kleine Hutzenstube im Rathaus mit Tombola und jeder Menge Leckereien war voll von Besuchern. Als Elfe oder auch Wichtel war Lara in diesem Jahr mit dem...