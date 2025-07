Fahndungsfall aus Bayern: Polizei durchsucht Waldgebiet bei Schwarzenberg

Rund 40 Einsatzkräfte und 20 Rettungshunde waren am Mittwochabend an einer Suchaktion bei Schwarzenberg beteiligt. Anlass war ein Fahrzeug, das in Verbindung zu einem Vermisstenfall in Bayern steht.

Blaulichteinsatz im Erzgebirge: Auf der Suche nach einer gesuchten Person haben rund 40 Einsatzkräfte der Polizei am Mittwochabend das Waldgebiet rund um den Schwarzenberger Ortsteil Jägerhaus durchkämmt. Unterstützt wurden sie dabei von rund 20 Rettungshunden des Verbunds Sächsischer Rettungshunde. Zur Absicherung der Maßnahme wurde die...