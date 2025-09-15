Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher

Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?

Ist der Name erotisch? Beschreibt er eine Tätigkeit? Nicht nur im Fernsehstudio gab es bei diesen Nachfragen Gelächter. Auch so mancher Zuschauer zuhause auf dem Sofa wird geschmunzelt haben bei dem Rate-Spaß in der TV-Sendung „Kaum zu glauben". Dabei sucht Moderator Kai Pflaume stets nach außergewöhnlichen und erstaunlichen Fähigkeiten,...