„Fast & Furious“-Feeling im Erzgebirge – Tuningszene trifft sich zum PS-Festival

Das „Wood meets Steel“-Festival in Johanngeorgenstadt hat sich als Besuchermagnet erwiesen. Geboten wurde so einiges: neben Dezibel und Driften auch Fachsimpeln mit den TV-Tuningprofis.

„Es ist laut, es stinkt, es qualmt – es ist einfach geil." Das sagten Besucher, die am Samstag bei strahlendem Sonnenschein nach Johanngeorgenstadt gekommen waren. Was da so „geil“ war, nennt sich Driften, also das Fahrzeug in eine Untersteuerung zu bringen und seitwärts durch die Kurve zu kommen. Donuts sind dann die 360-Grad-Drehungen,...