MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kurz nach 17 Uhr war die Feuerwehr in Schwarzenberg alarmiert worden.
Kurz nach 17 Uhr war die Feuerwehr in Schwarzenberg alarmiert worden. Bild: Niko Mutschmann
Kurz nach 17 Uhr war die Feuerwehr in Schwarzenberg alarmiert worden.
Kurz nach 17 Uhr war die Feuerwehr in Schwarzenberg alarmiert worden. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Feuer in Tunnel löst Feuerwehr-Einsatz im Erzgebirge aus – Eigentümer der Liegenschaft reagiert nicht
Von Niko Mutschmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus einem Tunnel in Schwarzenberg stieg am Sonntagnachmittag Rauch auf. Was bisher bekannt ist und was die Stadt tun will.

Aufsteigender Qualm aus dem alten Tunneleingang an der B 101 in Richtung Grünstädtel hat am späten Sonntag für einen Feuerwehreinsatz in Schwarzenberg gesorgt. Kurz nach 17 Uhr wurden die Feuerwehren der Hauptwache, Heide, Sachsenfeld und Grünstädtel alarmiert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
1 min.
Alarm kurz nach Mitternacht: Mehrere Feuerwehren im Erzgebirge ausgerückt
In Schwarzenberg wurden am frühen Montagmorgen mehrere Feuerwehren alarmiert.
Feuerwehreinsatz in der Schwarzenberger Altstadt am frühen Montagmorgen: Das war der Grund.
Joseph Wenzel
19.01.2026
1 min.
Brennender Adventskranz löst Feuerwehreinsatz in Schwarzenberg aus
Einen Feuerwehreinsatz hat es an der Robert-Koch-Straße in Schwarzenberg gegeben.
In Schwarzenberg wird die Feuerwehr am Montagvormittag zu einem Wohnungsbrand gerufen. Was ist passiert?
Niko Mutschmann
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
17:10 Uhr
2 min.
Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest
Die italienische Biathletin Rebecca Passler auf der Strecke.
Vier Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele gibt es einen Dopingfall. Die betroffene Italienerin stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlonrennen.
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
Mehr Artikel