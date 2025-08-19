Feuerwehr im Eisenbahnmuseum Schwarzenberg: Rettungsübung auf den Gleisen

Feuerwehrleute aus Lauter und Schwarzenberg proben die Rettung von Verunglückten mit einem Rollwagen. Ort des Geschehens ist das Eisenbahnmuseum Schwarzenberg.

Ein Zugunglück oder ein Unfall mit der Bahn ist zum Glück selten, und doch sollten auch die Rettungskräfte der Feuerwehren dies einmal geprobt haben. „Das ist wichtig, weil wir hier ja viele Bahnübergänge und auch den Tunnel auf der Strecke Richtung Johanngeorgenstadt haben“, sagt Christian Etzold, Stadtwehrleiter von Schwarzenberg. Doch...