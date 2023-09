Für die Schwarzenberger Edelweiß-Wiesn ist alles gerichtet

Das Partyzelt steht, die Bierfässer sind bestellt, und die Karten gehen weg wie warme Semmeln. Am Freitag und Samstag ist Wiesn-Zeit in Schwarzenberg.

Der Aufbau des Partyzeltes auf dem Festplatz in Schwarzenberg ist abgeschlossen. Nun wird dekoriert. Denn ab Freitag macht sich in Schwarzenberg bei der Edelweiß-Wiesn wieder Oktoberfest-Stimmung breit. „Der Freitag startet 18 Uhr mit einer zünftigen Hüttengaudi, bei der Eintritt frei gilt“, so Veranstalter Patrick Weigel. Tags darauf...