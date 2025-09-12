Gasleitungsarbeiten in Schwarzenberg: Verkehrseinschränkungen bis Oktober

Ab 15. September kommt es in Schwarzenberg zu Verkehrsbehinderungen. So wird die Straße der Einheit halbseitig gesperrt. Welche Straßen noch betroffen sind, verrät die Stadtverwaltung.

Mehrere dringende Arbeiten am Gasleitungsnetz durch die Stadtwerke führen in den nächsten Woche in Schwarzenberg zu Einschränkungen im Fahrzeugverkehr. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Mehrere dringende Arbeiten am Gasleitungsnetz durch die Stadtwerke führen in den nächsten Woche in Schwarzenberg zu Einschränkungen im Fahrzeugverkehr. Das teilt die Stadtverwaltung mit.