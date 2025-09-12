Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dringende Arbeiten am Gasleitungsnetz führen in Schwarzenberg zu Behinderungen im Fahrzeugverkehr.
Dringende Arbeiten am Gasleitungsnetz führen in Schwarzenberg zu Behinderungen im Fahrzeugverkehr. Bild: Symbolfoto: Andrea Löbbecke/dpa
Dringende Arbeiten am Gasleitungsnetz führen in Schwarzenberg zu Behinderungen im Fahrzeugverkehr.
Dringende Arbeiten am Gasleitungsnetz führen in Schwarzenberg zu Behinderungen im Fahrzeugverkehr. Bild: Symbolfoto: Andrea Löbbecke/dpa
Schwarzenberg
Gasleitungsarbeiten in Schwarzenberg: Verkehrseinschränkungen bis Oktober
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab 15. September kommt es in Schwarzenberg zu Verkehrsbehinderungen. So wird die Straße der Einheit halbseitig gesperrt. Welche Straßen noch betroffen sind, verrät die Stadtverwaltung.

Mehrere dringende Arbeiten am Gasleitungsnetz durch die Stadtwerke führen in den nächsten Woche in Schwarzenberg zu Einschränkungen im Fahrzeugverkehr. Das teilt die Stadtverwaltung mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:35 Uhr
1 min.
Kranke Königin Camilla bleibt royaler Trauerfeier fern
Die britische Königin erholt sich von einer Krankheit. (Archivbild)
Kurz vor dem Staatsbesuch des US-Präsidenten muss die Königin wegen einer Krankheit ihre Teilnahme an einer Trauerfeier absagen. Gerät die sorgfältig vorbereitete Choreographie nun ins Wanken?
29.08.2025
1 min.
Vollsperrung in Schwarzenberg-Neuwelt: Verkehr rollt ab Montag rund um die Stadt
Nächste baubedingte Vollsperrung in Schwarzenberg ab Montag.
Ab Montag wird die Schneeberger Straße im Stadtteil Neuwelt voll gesperrt. Der Grund sind Tiefbauarbeiten.
Beate Kindt-Matuschek
15.09.2025
6 min.
Welche Straßen im Erzgebirge diese Woche gesperrt sind
Im Erzgebirge sind wieder zahlreiche Straßen gesperrt.
Auf vielen Straßen im Erzgebirgskreis müssen Kraftfahrer in den kommenden Tagen wieder mit Behinderungen und Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, zeigt die „Freie Presse“.
unserer Redaktion
13:32 Uhr
2 min.
Brandstiftung an Bahn-Schaltkasten? Ermittler suchen Zeugen
Die Ermittlungen zu der mutmaßlich vorsätzlichen Brandstiftung an einem Sicherungskasten eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover dauern an.
Eine zerstörte Kabelanlage nahe Hannover hat für massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt. Welche Erkenntnisse haben die Ermittler?
Mehr Artikel