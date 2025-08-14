Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Christoph Weigel wurde am Dienstagabend kurz vor seinem Haus zusammengeschlagen.
Christoph Weigel wurde am Dienstagabend kurz vor seinem Haus zusammengeschlagen.
Schwarzenberg
Geschäftsmann an der Bahnhofstraße in Schwarzenberg brutal zusammengeschlagen
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Fotografenmeister Christoph Weigel ist am Dienstagabend von einem jungen Deutschen geschlagen und schwer verletzt worden. Kurz zuvor hatte dieser schon einen 33-Jährigen tätlich angegriffen.

Das Auge blutunterlaufen, die Platzwunde am Kopf mit vier Stichen genäht und auf der anderen Seite getapt, die Brille kaputt. Christoph Weigel ist am Dienstagabend 21 Uhr von einem jungen Mann auf der Bahnhofstraße zusammengeschlagen worden.
