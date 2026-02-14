MENÜ
Der Johann-Georg-Erlebnisberg in Johanngeorgenstadt ist wieder täglich geöffnet.
Der Johann-Georg-Erlebnisberg in Johanngeorgenstadt ist wieder täglich geöffnet. Bild: Heike Mann
Schwarzenberg
Hang im Erzgebirge wieder täglich geöffnet – Große Sause in Johanngeorgenstadt kann stattfinden
Redakteur
Von Heike Mann
Der Johann-Georg-Erlebnisberg wurde frisch präpariert und ist wieder täglich in Betrieb.

Auch wenn sich im Erzgebirge die Wintersportbedingungen zuletzt verschlechtert haben, konnte das Team vom Johann-Georg-Erlebnisberg in Johanngeorgenstadt den Rodelhang so präparieren, dass ab Samstag wieder der Rodelspaß möglich ist. Dafür wurden die vergangenen zwei Tage, an denen geschlossen war, genutzt. Von der Schneeauflage sei kaum etwas...
