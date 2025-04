Hilfsangebot im Erzgebirge soll erhalten bleiben – Spendenbereitschaft wächst

Die Möbel- und Kleiderkammer des Blauen Kreuzes in Raschau wird gut angenommen. Sie ist ein Drehkreuz für gebrauchte Dinge. Doch die Finanzierung steht auf tönernen Füßen.

Die Spendenbox steht seitlich am Ausgang der Möbel- und Kleiderkammer in Raschau. Und diese wiederum befindet sich im Gebäude an der Sporthalle, unmittelbar an der B 101. Die Gemeinde stellt dem Blauen Kreuz als Betreiber die Räume kostenfrei zur Verfügung. Das sichert Bürgermeister Frank Tröger auch weiterhin zu. Denn er weiß um die...