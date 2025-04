Im Bikini den Skihang hinab: Das ist die „heißeste“ Abfahrt im Erzgebirge

Der Skipot in Potůčky nahe Johanngeorgenstadt ist ein kleines, aber besonderes Skigebiet. Nun sorgt das Team aus Tschechien mit einem Video für Aufsehen. Was sich dahinter verbirgt.

Das Team des Skipots in Potůčky (Breitenbach) ist immer für eine Überraschung gut. So startet das kleine Skigebiet direkt hinter der Grenze bei Johanngeorgenstadt meist als erstes im Erzgebirge in die Wintersaison. Seit Donnerstag sorgt der Skipot allerdings mit einem Video für Aufsehen.